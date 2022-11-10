Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, с которым успела уже пару раз поскандалить после свадьбы. Теперь Тринчер решила подогреть интерес к своей персоне иным способом - показала снимок УЗИ в Инстаграм.

"А у нас мальчик", - написала Тринчер под фотографией.

Как можно увидеть, на снимке был видел кот.

Фанаты поставили более 170 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот постоянный хайп, с намеком на беременность, уже реально бесит", "Я сначала не поняла, а потом как поняла", "Никогда не шутите с такими вещами", "Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная Санта-Барбара уже бесит", "Сидит рядом Ваня и говорит "Аня Тринчер беременна", я в шоке захожу к тебе на страницу и вижу второе фото. Вопрос: сколько таких как Ваня".

Напомним, Анна Тринчер впечатлила изменениями во внешности после скандала с мужем

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