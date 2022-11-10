Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, с которым успела уже пару раз поскандалить после свадьбы. Теперь Тринчер решила подогреть интерес к своей персоне иным способом - показала снимок УЗИ в Инстаграм.
"А у нас мальчик", - написала Тринчер под фотографией.
Как можно увидеть, на снимке был видел кот.
Фанаты поставили более 170 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Этот постоянный хайп, с намеком на беременность, уже реально бесит", "Я сначала не поняла, а потом как поняла", "Никогда не шутите с такими вещами", "Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная Санта-Барбара уже бесит", "Сидит рядом Ваня и говорит "Аня Тринчер беременна", я в шоке захожу к тебе на страницу и вижу второе фото. Вопрос: сколько таких как Ваня".
Напомним, Анна Тринчер впечатлила изменениями во внешности после скандала с мужем
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Также Politeka писала, что Тринчер в узком купальнике сверкнула округлостями на фоне гор, нескромные фото