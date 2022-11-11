Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. А недавно звезда вышла замуж за Александра Волошина. Пара за довольно короткий срок успела дважды поругаться, а Анна еще и потерять кольцо. А уже 10 ноября звезда решила показать своего кота, которого назвала сыном и прифотошопила на снимок УЗИ.
А теперь Анна решила рассказать, с какой проблемой столкнулась из-за нового члена семьи. Как оказалось, в арендной квартире кота нельзя заводить.
"В этой квартире по договору котика тоже нельзя :( Но нам очень повезло с владелицей. И она согласилась", - написала Тринчер.
"Анечка, да, котика можно. Мы подпишем дополнительное соглашение, и вы оставите залог наличными за возможный ущерб. Если он ничего не испортит, я залог верну полностью. Когда вы возвращаетесь?", - написала хозяйка Анне, переписку с которой Тринчер показала фанатам.
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Напомним, Анна Тринчер показала УЗИ, поделившись новостью
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