Анна Тринчер решила рассказать о ее сыне с мужем Александром Волошиным, но украинцы не оценили.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина. Пара теперь активно делится в своем блоге ощущениями от семейной жизни. А в этот раз Тринчер решила показать кота, которого называет сыном.

"Знакомтесь. Наш сын. Очень нежный, сладкий, спокойный", - написала Тринчер.

А под постом Анны с УЗИ украинцы не оценили такую шутку:

"Этот постоянный хайп, с намеком на беременность уже реально бесит", "Я сначала не поняла, а потом как поняла", "Никогда не шутите с такими вещами", "Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная Санта-Барбара уже бесит", "Ну вы меня и раздражаете, детский садик. Уже не интересно", "Сначала не поняла, а потом как поняла", "Не блог а цирк", "То потеряла обручальное кольцо, теперь оно на ней, то она беременна то беременна котом… этот мир сошел сума… более дурацких инфоповодов я давно не встречала…(".

Напомним, Анна Тринчер показала УЗИ, поделившись новостью

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