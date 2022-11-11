Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Учасниця перемогла на проекті, а після цього пара зустрічалася та одружилася. Тепер у Даші та Микити є син, якого назвали Левом. Після пологів Квіткова активно зайнялася своєю фігурою і вже встигла повернути свою складність. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка показала, як вбирається у своєму гардеробі. Даша вразила українців своєю фігурою у спідній білизні на нових кадрах.

"Сегодня без слов", - написала Квиткова.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарів:

"Така худорлява))", "Даша, яка у вас вага? така худенька зараз", "Боже, яка хороша фігура у Вас. Ви велика молодець", "Ти хороша була завжди, але твоя фігура зараз - це Космос", " Це що за білизна така цікава?))", "представила, що було б цікаво додати туди чоловічу куртку оверсайз, класно виглядало б".

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