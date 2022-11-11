Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Участница победила на проекте, а после этого пара встречалась и женилась. Теперь у Даши и Никиты есть сын, которого назвали Львом. После родов Квиткова активно занялась своей фигурой и уже успела вернуть свою стройность. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда показала, как наряжается в своем гардеробе. Даша впечатлила украинцев своей фигурой в нижнем белье на новых кадрах.

"Сегодня без слов", - написала Квиткова.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментариев:

"Такая худишка))", "Даша, какой у вас вес? такая худенькая сейчас", "Боже, какая хорошая фигура у Вас. Вы великая молодец", "Ты хороша была всегда, но твоя фигура сейчас – это Космос", "Это что за белье такое интересное?))", "представила, что было бы интересно добавить туда мужскую куртку оверсайз, классно бы смотрелось".

Напомним, Квиткова из "Холостяка" хвастнула стильным образом, муж одобрил

А еще Politeka сообщала, что самые обсуждаемые участницы сезонов реалити-шоу "Холостяк", как они изменились

Также Politeka писала, что Квиткова растрогала романтичными кадрами с "Холостяком" Добрыниным



