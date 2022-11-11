Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як виїхала з України, після новини про розлучення з чоловіком, незважаючи на погане самопочуття.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український шоумен та телеведучий. Зірка відразу після розлучення у 2020 році з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, на нотаріусі Христині. Але з літа поточного року пара перестала з'являтися разом, а нещодавно з'явилася інформація, що Христина та Володимир офіційно розлучилися та отримали документи із суду. Пара не прокоментувала цю новину, продовжуючи відмовчуватися.

А нещодавно Крістіна зважилася виїхати з України і зізналася, що це рішення їй далося важко. Очевидно, це не чергова коротка подорож для дружини Остапчука. А напередодні, 10 листопада, зірка поскаржилася на погане самопочуття перед виїздом з України.

"Дуже вчасно. Завтра в дорогу. Млинець", - написала Христина.

А сьогодні зірка вже перетнула кордон.

"Буду шукати шлях, важкий і прекрасний. Вогонь у мені не згасне", - написала зірка.

"Привіт, Відень", - написала на наступний сторіс Крістіна, підтверджуючи своє прибуття до Австрії.

Нагадаємо, дружині Остапчука несподівано поганіло перед від'їздом з України .

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