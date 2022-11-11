Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український шоумен та телеведучий. Зірка відразу після розлучення у 2020 році з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, на нотаріусі Христині. Але з літа поточного року пара перестала з'являтися разом, а нещодавно з'явилася інформація, що Христина та Володимир офіційно розлучилися та отримали документи із суду. Пара не прокоментувала цю новину, продовжуючи відмовчуватися.
А нещодавно Крістіна зважилася виїхати з України і зізналася, що це рішення їй далося важко. Очевидно, це не чергова коротка подорож для дружини Остапчука. А напередодні, 10 листопада, зірка поскаржилася на погане самопочуття перед виїздом з України.
"Дуже вчасно. Завтра в дорогу. Млинець", - написала Христина.
А сьогодні зірка вже перетнула кордон.
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"Буду шукати шлях, важкий і прекрасний. Вогонь у мені не згасне", - написала зірка.
"Привіт, Відень", - написала на наступний сторіс Крістіна, підтверджуючи своє прибуття до Австрії.
Нагадаємо, дружині Остапчука несподівано поганіло перед від'їздом з України .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення влаштувала лихацтво на трасі
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у спокусливому образі показала, якою стала після випитого шампанського.