Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и телеведущий. Звезда сразу же после развода в 2020 году с Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей, на нотариусе Кристине. Но с лета текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно появилась информация, что Кристина и Владимир официально развелись и получили документы из суда. Пара никак не прокомментировала эту новость, продолжая отмалчиваться.
А недавно Кристина решилась уехать из Украины и призналась, что данное решение ей далось тяжело. Видимо, это не очередное короткое путешествие для жены Остапчука. А накануне, 10 ноября, звезда пожаловалась на плохое самочувствие, перед выездом из Украины.
"Очень вовремя. Завтра в дорогу. Блин", - написала Кристина.
А сегодня звезда уже пересекла границу.
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"Буду искать путь, тяжелый и прекрасный. Огонь во мне ой не погаснет", - написала звезда.
"Привет, Вена", - написала на следующем сторис Кристина, подтверждая свое прибытие в Австрию.
Напомним, жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе устроила лихачество на трассе
Также Politeka писала, что жена Остапчука в соблазнительном образе показала, какой стала после выпитого шампанского