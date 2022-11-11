Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как выехала из Украины, после новости о разводе с мужем, несмотря на плохое самочувствие.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и телеведущий. Звезда сразу же после развода в 2020 году с Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей, на нотариусе Кристине. Но с лета текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно появилась информация, что Кристина и Владимир официально развелись и получили документы из суда. Пара никак не прокомментировала эту новость, продолжая отмалчиваться.

А недавно Кристина решилась уехать из Украины и призналась, что данное решение ей далось тяжело. Видимо, это не очередное короткое путешествие для жены Остапчука. А накануне, 10 ноября, звезда пожаловалась на плохое самочувствие, перед выездом из Украины.

"Очень вовремя. Завтра в дорогу. Блин", - написала Кристина.

А сегодня звезда уже пересекла границу.

"Буду искать путь, тяжелый и прекрасный. Огонь во мне ой не погаснет", - написала звезда.

"Привет, Вена", - написала на следующем сторис Кристина, подтверждая свое прибытие в Австрию.

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