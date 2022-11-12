Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став справжньою зіркою шоу "Маска". А в 2020 році Володимир вирішив розлучитися з дружиною Оленою Войченко, після чого відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Як виявилося, щастя тривало недовго, адже пара разом не бачила фанати з літа поточного року. Після цього Слава Дьомін розповів, що у пари конфлікт, а нещодавно з'явилася інформація про розлучення Христини та Вови. Остапчуки не прокоментували цю інформацію, а телеведучий відразу ж видалив сторінку в Інстаграм.
Через деякий час Володимир її відновив, але нічого не публікував на ній. А сьогодні, 11 листопада, зірка вирішила вийти у сторіс у зв'язку з важливою подією в Україні - відродження Херсона.
"Хер ваш, Херсон наш", - написав Володимир у сторіс, засліплюючи посмішкою.
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"Росія у Херсоні назавжди до 11 листопада", - написав на другому сторіс Остапчук.
Нагадаємо, дружині Остапчука несподівано поганіло перед від'їздом з України .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення влаштувала лихацтво на трасі
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у спокусливому образі показала, якою стала після випитого шампанського.