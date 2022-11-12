Владимир Остапчук прервал молчание и вышел на связь после долго отсутствия, поделившись радостной новостью.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал настоящей звездой шоу "Маска". А в 2020 году Владимир решил развестись с женой Еленой Войченко, после чего сразу же женился на нотариусе Кристине. Как оказалось, счастье продлилось недолго, ведь пару вместе не видели фанаты с лета текущего года. После этого Слава Демин рассказал, что у пары конфликт, а недавно появилась информация и вовсе о разводе Кристины и Вовы. Остапчуки никак не прокомментировали данную информацию, а телеведущий сразу же удалил страничку в Инстаграм.

Через некоторое время Владимир восстановил ее, но ничего не публиковал на ней. А сегодня, 11 ноября, звезда решил выйти в сторис в связи с важным событие в Украине - возрождение Херсона.

"Хер ваш, Херсон наш", - написал Владимир в сторис, ослепляя улыбкой.

"Россия в Херсоне навсегда до 11 ноября", - написал на втором сторис Остапчук.

Напомним, жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе устроила лихачество на трассе

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