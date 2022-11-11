Діти співали для Олі Полякової українські пісні, спілкувалися, обіймали її та просто весело проводили з нею час.

Як повідомляє Politeka.net, тренер "Голосу країни", українська співачка Оля Полякова продовжує привертати увагу грузинської спільноти до теми війни в Україні. Нещодавно вона побувала у грузинській школі, де навчаються діти біженців із України. Відео зворушливої ​​зустрічі з'явилося на сторінці Instagram у фанатській групі артистки.

Артистка побувала в українській школі №220, де навчаються діти біженців із Херсона, Маріуполя, Одеси та інших міст нашої країни. Там освітній процес для учнів 1-4 класів відбувається за українською програмою та з українськими вчителями. Діти співали для Олі Полякової українські пісні, спілкувалися, обіймали її та просто весело проводили з нею час.

Відеоряд оформили колібельної співачки, яку Оля Полякова представила під час війни.

Користувачі мережі не змогли стримати своїх емоцій і визнавали, що їх дуже зворушило відео. Багато хто з упевненістю писав, що вірить у перемогу України і в те, що діти повернуться назад - додому: "Господи, почуй наші молитви", "Це супер відео", "Хочеться ревти, але я вірю всім серцем у нашу перемогу".

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".