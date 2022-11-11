Дети пели для Оли Поляковой украинские песни, общались, обнимали ее и просто весело проводили с ней время.

Как сообщает Politeka.net, тренер "Голосу країни", украинская певица Оля Полякова продолжает привлекать внимание грузинского сообщества к теме войны в Украине. Недавно она побывала в грузинской школе, где учатся дети беженцев из Украины. Видео трогательной встречи появилось на странице Instаgram в фанатской группе артистки.

Артистка побывала в украинской школе №220, где учатся дети беженцев из Херсона, Мариуполя, Одессы и других городов нашей страны. Там образовательный процесс для учеников 1-4 классов проходит по украинской программе и с украинскими учителями. Дети пели для Оли Поляковой украинские песни, общались, обнимали ее и просто весело проводили с ней время.

Видеоряд оформили колибельной певицы, которую Оля Поляковая представила во время войны.

Пользователи сети не смогли сдержать своих эмоций и признавались, что их очень растрогало видео. Многие с уверенностью писали, что верят в победу Украины и в то, что дети вернуться назад - домой: "Господи, услышь наши молитвы", "Это супер видео", "Хочется реветь, но я верю всем сердцем в нашу победу".

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".