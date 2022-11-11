Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Спортсменка також брала участь у шоу "Холостяк", де був головним героєм Макс Михайлюк. Зірці вдалося перемогти на проекті, але парі не вдалося збудувати стосунки після зйомок. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців, яких зірка радує своїми спортивними навичками та особистими кадрами. Даша навіть зізнавалася, що після 24 лютого – блог, це єдиний її дохід, який залишився.

А цього разу Даша опублікувала кадри, як тренувала сідниці у спортзалі, одягнувши вузькі лосини. Зірка робила присідання, після чого піднімалася та згинала в коліні ногу, поки на ній була фітнес-гумка.

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