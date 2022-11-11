Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. Спортсменка также участвовала в шоу "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк. Звезде удалось победить на проекте, но паре не удалось построить отношения после съемок. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев, которых звезда радует своими спортивными навыками и личными кадрами. Даша даже признавалась, что после 24 февраля - блог, это единственный ее доход, который остался.

А в этот раз Даша опубликовала кадры, как тренировала ягодицы в спортзале, надев узкие лосины. Звезда делала приседание, после чего поднималась и сгибала в колене ногу, пока на ней была фитнес-резинка.

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