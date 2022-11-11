Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і решта українців, підтримує боротьбу України за незалежність. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Цибульська поділилася кадрами, потішивши українців.
"Коли твоє фото прокоментував Залужний", - написала Оля, після чого розпустила волосся і вразила сповільненою зйомкою.
Варто зазначити, невідомо, чи коментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний фото Олі, чи зірка так пожартувала.
"Дякую всім хлопцям та дівчатам ЗСУ. Дякую Валерію Залужному. Херсон - це Україна", - написала Оля Цибульська.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Відомо про жертви: з'явилися фото руїн житлової п'ятиповерхівки, по якій вдарили окупанти
Відомі плани ЗСУ на зиму і звідки візьмуться тисячі новобранців: "Ми використаємо цей час..."
Лопес у крихітному вбранні нагадала, чому їй продовжують заздрити молоді артисти: "Не можу повірити"
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так радісно за Україну, новини прекрасні", "Богиня", "таке відчуття, що бог розум забрав", "Просто чарівна принцеса".
Нагадаємо, Цибульська у ліжку засвітила, з ким прокинулася вранці
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська зачепила українок кадрами сварки із чоловіком .
Також Politeka писала, що Цибульська насмішила українців кадрами у компанії Горбунова