Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і решта українців, підтримує боротьбу України за незалежність. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Цибульська поділилася кадрами, потішивши українців.

"Коли твоє фото прокоментував Залужний", - написала Оля, після чого розпустила волосся і вразила сповільненою зйомкою.

Варто зазначити, невідомо, чи коментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний фото Олі, чи зірка так пожартувала.

"Дякую всім хлопцям та дівчатам ЗСУ. Дякую Валерію Залужному. Херсон - це Україна", - написала Оля Цибульська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так радісно за Україну, новини прекрасні", "Богиня", "таке відчуття, що бог розум забрав", "Просто чарівна принцеса".

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