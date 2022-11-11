Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие украинцы, поддерживает борьбу Украины за независимость. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская поделилась кадрами, повеселив украинцев.
"Когда твое фото прокомментировал Залужный", - написала Оля, после чего распустила волосы и впечатлила замедленной съемкой.
Стоит отметить, неизвестно, комментировал ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фото Оли, или звезда так подшутила.
"Спасибо всем парням и девчатам ВСУ. Спасибо Валерию Залужному. Херсон - это Украина", - написала Оля Цибульская.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Так радостно за Украину, новости прекрасные", "Богиня", "такое ощущение, что бог разум отнял", "Просто волшебная принцесса".
Напомним, Цибульская в постели засветила, с кем проснулась утром
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская зацепила украинок кадрами ссоры с мужем
Также Politeka писала, что Цибульская насмешила украинцев кадрами в компании Горбунова