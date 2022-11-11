Володимир Дантес підкреслив, що деякий час спілкувався з колишньою дружиною після розлучення, проте згодом їхній шлях розійшлися.

Як повідомляє Politeka.net, виконавець Володимир Дантес прокоментував романтичні стосунки колишньої дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним. Як з'ясувалося, роман пари став несподіванкою для Дантеса і він не проти дізнатися подробиці з перших вуст. Про це він розповів в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Артист зізнався, що зараз він не підтримує жодних стосунків із колишнім другом. Володимир Дантес додав, що деякий час спілкувався з колишньою дружиною після розлучення, проте згодом їхній шлях розійшлися.

"Взагалі ніякі стосунки. Мені немає жодного сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли спитають. Ну, закохалися. Але цікаво подробиці. Мені самому цікаво. Я просто хочу дізнатися, а як це сталося, а коли. Закохалися. Вау! Супер. Ну-ну", – емоційно відповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес пояснив, що приховування стосунків з боку колишнього друга та екс-поблалоченої, їх лицемірство та недомовки – засмутили його. Виконавцю хотілося б, щоб йому про взаємні почуття розповіли відверто.

"Я не люблю лицемірство і скритність... Мені неприємно все, що сталося. Точніше, не все що, а як. Тут я хочу наголосити. І що після цього. Але це на совісті", - сказав Дантес.

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