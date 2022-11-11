Владимир Дантес подчеркнул, что некоторое время общался с бывшей женой после развода, однако со временем их пути разошлись.

Как сообщает Politeka.net, исполнитель Владимир Дантес прокомментировал романтические отношения бывшей жены Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным. Как выяснилось, роман пары стал неожиданностью для Дантеса и он не прочь узнать подробности из первых уст. Об этом он рассказал в интервью для "ЖВЛ".

Артист признался, что сейчас он не поддерживает никаких отношений с бывшим другом. Владимир Дантес добавил, что некоторое время общался с бывшей женой после развода, однако со временем их пути разошлись.

"Вообще никакие отношения. Мне нет никакого смысла с ним общаться. Мы не проводим время вместе никогда. Я все жду, когда спросят. Ну, влюбились. Но интересно подробности. Мне самому интересно. Я просто хочу узнать, а как это произошло, а когда. Влюбились. Вау! Супер. Ну-ну", – эмоционально ответил Владимир Дантес.

Владимир Дантес объяснил, что утаивание отношений со стороны бывшего друга и экс-возлубленной, их лицемерие и недоговорки - огорчили его. Исполнителю хотелось бы, чтобы ему о взаимных чувствах рассказали откровенно.

" Я не люблю лицемерие и скрытность... Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не все что, а как. Здесь я хочу подчеркнуть. И что после этого. Но это на совести", – сказал Дантес.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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