Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" вразила виглядом у весільній сукні, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфійчук – відома українська телеведуча, яка веде шоу "Танці зі зірками", де замінила Тіну Кароль. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Іванна показала фото зі свого весілля.

"Рік, як ми офіційно стали сім'єю.

Це не так багато, але за цей час ми обоє зрозуміли, яка ж непроста робота – будувати міцну родину. Ми навчилися домовлятися, бути чесними, ставити у пріоритет наші почуття і ще більше цінувати та берегти одне одного.

І хоч попереду у нас ще багато роботи, але я знаю, що зустріла найдбайливішого, найдобрішого та найромантичнішого чоловіка

Я щаслива, що в нас однакові життєві цінності та ставлення до близьких, що ми дивимося в одному напрямку та створюємо таку сім'ю, про яку завжди мріяли”, – написала Іванна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю дорога! А у нас цього дня донечка народилася", "Спасибі. Дай Бог і вам щастя та гармонії в сім'ї", "Яка гарна пара".

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