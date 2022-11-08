Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась видео, на котором показала удивительные кадры из швейцарской административной столицы Берна.

На кадрах можно увидеть уютные улочки города, красивую чистую реку, медвежий парк и необычную архитектуру. В одной из локаций Иванна показала свою прогулку. Здесь телезвезда позирует в летящей розовой юбке с белой футболкой и стильными босоножками.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала: "Более двух лет живу в Швейцарии и только недавно увидела, как красива ее административная столица. До мурашек поражают красота и цвет реки Ааре. Это единственная река, протекающая исключительно по территории Швейцарии, ее протяженность 295 км. А еще меня было сложно оттащить от Бернского медвежьего парка. Теперь я понимаю, почему сюда тянет туристов! Мишки, которые там проживают, настолько милы и забавны, что за ними все время хочется наблюдать. Некоторые улочки напомнили мне нашу Одессу, есть сходство со Львовом и даже с Киевом. Это так как-то согрело меня… В целом, Берн довольно уютный, а местная архитектура, старинные постройки, брусчатка придают городу особую атмосферу".

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