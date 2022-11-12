Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфийчук - известная украинская телеведущая, которая ведет шоу "Танці з зірками", где заменила Тину Кароль. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Иванна показала фото со своей свадьбы.
"Год, как мы официально стали семьей.
Это не так много, но за это время мы оба поняли, какая же непростая работа – строить крепкую семью. Мы научились договариваться, быть честными, ставить в приоритет наши чувства и еще больше ценить и беречь друг друга.
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И хоть впереди у нас еще много работы, но я знаю, что встретила самого заботливого, самого доброго и романтичного мужчину
Я счастлива, что у нас одинаковые жизненные ценности и отношение к близким, что мы смотрим в одном направлении и создаем такую семью, о которой всегда мечтали", - написала Иванна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Поздравляю дорогая! А у нас в этот день доченька родилась", "Спасибо. Дай Бог и вам счастья и гармонии в семье", "Какая красивая пара".
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