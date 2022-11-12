Дочка Олі Полякової Маша, яка живе та навчається у Лондоні, показала, яка ціна на продукти у Британії, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і стала копією мами. При цьому не тільки зовні, а й дочка Олі пішла стопами Полякової, пробуючи себе співачкою. Також Маша активно веде свій блог і має фінансову незалежність від мами, адже заробляє на себе сама.

А цього року Маша поїхала вчитися до Лондона. Дочка Полякової вже встигла засмутитися у Британії, адже через клімат та воду у неї почалися проблеми зі шкірою обличчя. Все настільки погано стало, що Маша навіть подумує виїхати. А цього разу дочка Полякової показала, які ціни на продукти у Лондоні.

"Як ви бачите, тупо воно коштує не дуже дорого, десь сім фунтів, але в середньому два фунти. Як? Як це виходить, для мене завжди загадка", - сказала Маша.

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової у міні показала, що успадкувала від мами

А ще Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом, погрожуючи кинути навчання у Лондоні.

Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, як просить у зіркової мами гроші



