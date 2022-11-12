Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і стала копією мами. При цьому не тільки зовні, а й дочка Олі пішла стопами Полякової, пробуючи себе співачкою. Також Маша активно веде свій блог і має фінансову незалежність від мами, адже заробляє на себе сама.
А цього року Маша поїхала вчитися до Лондона. Дочка Полякової вже встигла засмутитися у Британії, адже через клімат та воду у неї почалися проблеми зі шкірою обличчя. Все настільки погано стало, що Маша навіть подумує виїхати. А цього разу дочка Полякової показала, які ціни на продукти у Лондоні.
"Як ви бачите, тупо воно коштує не дуже дорого, десь сім фунтів, але в середньому два фунти. Як? Як це виходить, для мене завжди загадка", - сказала Маша.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"У відкритій труні": з'явилися кадри з пишного похорону колаборанта Стремоусова
Учасниця «Холостяка» мала роман із відомим українським актором, названо його ім'я: "Дуже люблю…"
Маленькому синові Павлика погіршало, дружина музиканта поділилася переживаннями: "Як це все витримати"
Лопес у крихітному вбранні нагадала, чому їй продовжують заздрити молоді артисти: "Не можу повірити"
Нагадаємо, 17-річна донька Полякової у міні показала, що успадкувала від мами
А ще Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом, погрожуючи кинути навчання у Лондоні.
Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, як просить у зіркової мами гроші