Дочь Оли Поляковой Маша, которая живет и учится в Лондоне, показала, какая цена на продукты в Британии, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и стала копией мамы. При этом не только внешне, но и дочь Оли пошла по стопам Поляковой, пробуя себя в качестве певицы. Также Маша ведет активно свой блог и имеет финансовую независимость от мамы, ведь зарабатывает на себя сама.

А в этом году Маша уехала учится в Лондон. Дочь Поляковой уже успела расстроится в Британии, ведь из-за климата и воды у нее начались проблемы с кожей лица. Все настолько стало плохо, что Маша даже подумывает уехать. А в этот раз дочь Поляковой показала, какие цены на продукты в Лондоне.

"Как вы видите, тупо оно стоит не очень таки дорого, где-то семь фунтов, но в среднем два фунта. Как? Как это выходит, для меня всегда загадка", - сказала Маша.

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