Український співак Володимир Дантес, творчість якого до початку повномасштабної війни була виключно російськомовною, ухвалив рішення про свої пісні російською мовою. В інтерв'ю для "ЖВЛ" він зізнався, яка доля чекає на його написані і не видані російською пісні.

Володимир Дантес зазначив, що ще не випущені пісні російською мовою він не випускатиме. Крім того, він не збирається писати нові, бо весь його репертуар тепер буде виключно україномовним чи англомовним.

"Якщо мені взагалі захочеться написати або випустити трек російською мовою, то, вибачте, я якась погана людина, яка не відповідає за свої слова", - заявив Володимир Дантес .

Артист зізнався, що зараз, окрім творчості, займається волонтерством, а коли ракетні обстріли тепер викликають у нього лише бажання донатити більше на ЗСУ. Насамкінець він закликав українців берегти свою культуру і скоріше українізуватися, викинувши все російське - мову, фільми, книги та музику.

"Українізуйтеся, будь ласка. Читайте книги, піднімайте українську YouTube. Живіть. Нам ще з вами відбудовувати країну", - звернувся Володимир Дантес до українців.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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