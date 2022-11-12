Украинский певец Владимир Дантес, творчество которого до начала полномасштабной войны было исключительно русскоязычным, принял решение о своих песнях на российском язке. В интервью для "ЖВЛ" он признался, какая судьба ждет его написанные и не изданные на российском языке песни.
Владимир Дантес отметил, что еще не выпущенные песни на российском языке он выпускать не будет. Кроме того, он не собирается писать новые, потому что весь его репертуар теперь будет исключительно украиноязычным или англоязычным.
"Если мне вообще захочется написать или выпустить трек на российском языке, то, извините, я какой-то плохой человек, не отвечающий за свои слова", - заявил Владимир Дантес.
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Артист признался, что сейчас кроме творчества занимается волонтерством, а когда ракетные обстрелы теперь вызывают у него лишь желание донатить больше на ВСУ. Напоследок он призвал украинцев беречь свою культуру и поскорее украинозоваться, выбросив все российское - язык, фильмы, книги и музыку.
"Украинизируйтесь, пожалуйста. Читайте книги, поднимайте украинский YouTube. Живите. Нам еще с вами отстраивать страну", - обратился Владимир Дантес к украинцам.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.