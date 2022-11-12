Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав скріншот свого посту у твіттері із кумедним жартом.

Звичайно, як і безліч знаменитостей Євген вирішив відзначити повернення Херсона під контроль України. Однак у своєму посту ресторатор торкнувся кулінарної теми, яка йому найближча.

Так, у його пості у твіттері говориться: "Скажи, що ти сумував за Херсоном, не кажучи, що ти сумував за Херсоном: все літо не їв кавуни".

А у підписі до цієї публікації в Instagram Клопотенко написав: "І ще таке питання. Де можна забронювати херсонських кавунів? Бо відчуваю, що наступного літа їх доведеться видобувати через блат через надпит".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Євгена, ділячись своїми думками: "Ні шматочка не сіла", "Все літо не відвідувала бабусю з дідусем", "Я сумувала за Херсоном. За кавунами, за овочами! За Чумаком, за кращими херсонськими варениками" , "Так! Це справжня правда! І не їла!", "Євгенію, потрібен якийсь рецепт для такого свята! Моє рідне місто! Тому що я зараз поплачу, але треба святкувати!" ", "Кавуни не їли. Але ми навіть смачних помідорів не їли. Боже, дай сили нашим захисникам! Щоб ми повернулися додому до Херсона", "А стиглі херсонські томати, а Чумак? Херсон, то кохання", "Жодного... надолужимо наступного літа".

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