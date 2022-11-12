Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал скриншот своего поста в твиттере с забавной шуткой.

Конечно, как и множество знаменитостей Евгений решил отметить возвращение Херсона под контроль Украины. Однако, в своем посте ресторатор затронул кулинарную тему, которая ему ближе всего.

Так, в его посте в твиттере говорится: "Скажи, что ты скучал по Херсону, не говоря, что ты скучал по Херсону: все лето не ел арбузы".

А в подписи к этой публикации в Instagram Клопотенко написал: "И еще такой вопрос. Где можно забронировать херсонских арбузов? Ибо чувствую, что следующим летом их придется добывать через блат из-за сверхспроса".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Евгения, делясь своими мнениями: "Ни кусочка не села", "Все лето не навещала бабушку с дедушкой", "Я скучала по Херсону. По арбузам, по овощам! За Чумаком, за лучшими херсонскими варениками", "Да! Это истинная правда! И не ела!", "Евгений, нужен какой-то рецепт для такого праздника! Мой родной город! Потому что я сейчас поплачу, но надо праздновать!", "Я тоже не кушал! Ждал херсонских", "Арбузы не ели. Но мы даже вкусных помидоров не ели. Боже, дай силы нашим защитникам! Чтобы мы вернулись домой в Херсон", "А спелые херсонские томаты, а Чумак? Херсон, то любовь", "Ни одного… Все наверстаем следующим летом".

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