Популярна інстаграм-модель Кім Кардаш'ян показала, якою була в минулому до всіх змін стилю.

На цей раз Кім представила досить рідкісний кадр з нагоди дня народження сестри. Також більшість фанатів захопив вигляд Кардаш'ян, яка вже у 96 році виглядала досить привабливо та витончено.

Також в Інстаграм багато хто помітив, що і без будь-яких косметичних процедур Кім була здатна здивувати зовнішністю:

«Кімберлі, ти виглядаєш приголомшливо тут; Так що Кріс ЗАВЖДИ була стильною; Кім сценічна мати; Близький Схід буквально такий чудовий 😍😮‍💨; Це Кендал?; '96 насправді; З днем ​​народження Кендал; Коли ви народилися у багатстві; вона завжди була красивою 😭❤️» - пишуть захоплені шанувальники під архівним кадром Кім з її мамою та молодшою ​​сестрою.

Кім Кардаш'ян серйозно зайнялася своїми лінійками вбрання і тепер сама носить їх якнайчастіше, щоб привернути увагу.

Для цього Кім навіть створила величезну вбиральню та влаштовує там спеціальні фотосесії, щоб привернути увагу. Фанати зауважили, що Кім поступово змінює стиль, проте позитивно оцінюють нові вбрання без зайвої вульгарності.

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