Олексій Потапенко (Потап) поділився в Інстаграм уривком своєї пісні та привернув увагу українців до нового звернення.

Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) - відомий український продюсер і виконавець, який 24 лютого виїхав з країни з дружиною і не повертався в Україну більше півроку. Через цього артиста масово критикували та висміювали у мережі.

11 листопада ЗСУ офіційно звільнили Херсон, який перебував під окупацією російської армії майже вісім місяців. Щодо важливої ​​звістки не міг промовчати і сам артист.

Потап не приховував емоцій радості, опублікувавши відео з Херсона та супроводжуючи його частиною своєї пісні.

«Херсон – це Україна. Відбудуємо все і стане краще, а поки що наші надавали раші» - заспівав Потап. У мережі відреагували одразу:

“Наш. І так буде з кожним куточком нашої держави, яка ще перебуває під окупацією. Слава ЗСУ! Слава Україні! 🇺🇦; Херсон – це Україна 💙💛! Слава ВСУ! Героям слава!!!; Слава Україні; Слава Україні! Слава ЗСУ! мій рідний Херсон удома!; Херсон це Україна 🇺🇦 Плачу цілий день 🫶💙💛Слава нашим Воїнам 💙; Слава ВСУ 💛💙🇺🇦 Херсон це Україна !!!».

Також раніше на нових фото Потапенко показав, як зустрівся із українськими захисниками.

"Теплі зустрічі з воїнами України", - написав Олексій. Однак далеко не всі українці позитивно відповіли на звернення Потапа і сам кадр, нагадавши про втечу артиста 24-го лютого. Під постом з'явилося багато негативних слів на адресу співака.

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