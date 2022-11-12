Алексей Потапенко (Потап) поделился в Инстаграм отрывком своей песни и привлек внимание украинцев новым обращением.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер и исполнитель, который 24-го февраля выехал из страны с женой и не возвращался в Украину более полугода. Из-за этого артиста массово критиковали и высмеивали в сети.

11 ноября ВСУ официально освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии почти восемь месяцев. По поводу важного известия не мог промолчать и сам артист.

Потап не скрывал эмоций радости, опубликовав видео из Херсона и сопровождая его частью своей песни.

«Херсон – это Украина. Отстроим все и станет лучше, а пока наши надавали раше» - запел Потап. В сети отреагировали сразу:

«Наш. И так будет с каждым уголком нашего государства, которое еще находится под оккупацией. Слава ВСУ! Слава Украине! 🇺🇦; Херсон – это Украина💙💛!!! Слава ВСУ!!! Героям Слава!!!; Слава Украине; Слава Украине! Слава ВСУ! мой родной Херсон дома!; Херсон это Украина 🇺🇦 Плачу целый день 🫶💙💛Слава нашим Воинам 💙; Слава ВСУ💛💙🇺🇦Херсон это Украина !!!».

Также ранее на новых фото Потапенко показал, как встретился с украинскими защитниками.

"Теплые встречи с воинами Украины", - написал Алексей. Однако далеко не все украинцы ответили положительно на обращение Потапа и сам кадр, напомнив о бегстве артиста 24-го февраля. Под постом появилось много негативных слов в адрес певца.

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