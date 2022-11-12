Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України, а також неодноразово перемагала на різних змаганнях та здобувала медалі. Дівчина активно веде свій блог та часто ділиться особистими кадрами в Інстаграм.

У маленькій чорній спідниці, гольфі та піджаку дівчина виглядала досить привабливо, а чорні ботфорти підкреслили струнку фігуру Даші.

Позуючи на кадрах у машини, їй вдалося отримати багато компліментів:

«Яка красуня 😍; Шикарна !😍; Дашунь, який відтінок у вас, ну просто 🔥🔥🔥 волосся; Фея; цікавий вибір; красива дівчина, але….; супер!».

Нагадаємо, раніше Даші вдалося перемогти на проекті, але з Максом Михайлюком їй не вдалося збудувати стосунки після зйомок. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців, яких зірка радує своїми спортивними навичками та особистими кадрами. Даша навіть зізнавалася, що після 24 лютого – блог, це єдиний її дохід, який залишився.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова у сльозах розповіла про свій шлях до слави.

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