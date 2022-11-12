Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины, а также не один раз побеждала на различных соревнованиях и получала медали. Девушка активно ведет свой блог и часто делится личными кадрами в Инстаграм.
В маленькой черной юбке, гольфе и пиджаке девушка выглядела довольно привлекательно, а черные ботфорты подчеркнули стройную фигуру Даши.
Позируя на кадрах у машины, ей удалось получить много комплиментов:
«Какая красавица😍; Шикарная !😍; Дашунь, какой оттенок у вас, ну просто 🔥🔥🔥 волосы; Фея; интересный выбор; красивая девушка, но….; супер!».
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Напомним, ранее Даше удалось победить на проекте, но с Максом Михайлюком ей не удалось построить отношения после съемок. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев, которых звезда радует своими спортивными навыками и личными кадрами. Даша даже признавалась, что после 24 февраля - блог, это единственный ее доход, который остался.
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