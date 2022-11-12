На своей странице в Instagram на 262-й день полномасштабной войны ведущая сделала подборку самых ярких кадров об освобождении Херсона.

"Херсон не отпускает… На утро еще больше людей вышли в центр города праздновать освобождение города, когда, несмотря на почти полное отсутствие связи, новость о появлении ВСУ в городе разошлась по Херсону", — пишет Падалко.

На первом видео боец ​​ВСУ бежит поздравить в Херсоне свою бабушку.

"Я давно так не смеялась по-доброму, как над вторым видео. Британский корреспондент делает репортаж из окрестностей Херсона, и местные в ожидании ВСУ воспринимают журналиста за бойца, или точнее легионера, нашей армии. Sky News до конца не поняли ситуацию, или сделали вид, что не поняли, потому что подписали сюжет, как, мол, украинцы радостно приветствовали первого иностранного журналиста. И я считаю, что наши люди в глазах британских налогоплательщиков выступили очень профессиональными дипломатами. Молодцы!", - подчеркнула Маричка.

Видео 3 – это новые кадры, как ВСУ вчера заходили в город. Если не знать контекста, то можно подумать, что празднуем победу на чемпионате мира по футболу. Видео 4-херсонцы на 8 минут растянули включение журналиста на CNN, что по телевизионным меркам очень много, потому что атмосфера в городе была безумной утром. Видео 5 – херсонцы, не дожидаясь внешней помощи, сами перерисовывают цвета на въезде в город. Видео 6 – арбуз вместо каравая – таковы они херсонцы. 7-8-9 – пусть эти исторические кадры всегда напоминают Херсону, что «Россия здесь никогда».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

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