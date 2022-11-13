Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Друзі, зараз новий тренд - інтригувати картинками. Я, мабуть, піду йому. Чекайте!!! Завтра!!", - написала Лобода.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нова пісня", "Заінтригували, Світлана Сергіївна. Дуже чекаємо", "Дуже дуже чекаємо. Упевнені, що це буде щось мега круте", "Найкраща з найкращих. Удачі", "Вистав фото Тілля і тест з двома смужками, нехай думають що знову вагітна від нього", "Навіть не уявляю, що ви нам приготували. Думаю це буде щось", "Світлана, це супер новина! Ми чекаємо)", "Чекаємо на ваші неймовірні шедеври", "Клас, навіть не віриться" ) дуже сильно чекаю".

Нагадаємо, Лобода звернулася до українців після звільнення Херсона

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