Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Друзі, зараз новий тренд - інтригувати картинками. Я, мабуть, піду йому. Чекайте!!! Завтра!!", - написала Лобода.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Нова пісня", "Заінтригували, Світлана Сергіївна. Дуже чекаємо", "Дуже дуже чекаємо. Упевнені, що це буде щось мега круте", "Найкраща з найкращих. Удачі", "Вистав фото Тілля і тест з двома смужками, нехай думають що знову вагітна від нього", "Навіть не уявляю, що ви нам приготували. Думаю це буде щось", "Світлана, це супер новина! Ми чекаємо)", "Чекаємо на ваші неймовірні шедеври", "Клас, навіть не віриться" ) дуже сильно чекаю".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Тіла вивозили вантажівками: ЗСУ одним ударом знищили лігво ворога, де було до 500 окупантів
Кім Кардаш'ян чесно показала, якою вона була задовго до популярності та пластики: "Вона завжди була..."
"Війни взагалі не було б": боєць ЗСУ розповів, як держава дозволила росіянам нести свою пропаганду в Україні
"Яка доросла вже": Подкопаєва показала старшу дочку, яку назвала на честь Ані Лорак, фото
Нагадаємо, Лобода звернулася до українців після звільнення Херсона
А ще Politeka повідомляла, що Лобода після американського туру розповіла, куди вирушила далі
Також Politeka писала, що Лобода зізналася, що тепер робить в Америці та здивувала українців