Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Друзья, сейчас новый тренд - интриговать картинками. Я, пожалуй, последую ему. Ждите!!! Завтра!!", - написала Лобода.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Новая песня", "Заінтригували, Світлана Сергіївна. Дуже чекаємо", "Очень очень ждём. Уверены, что это будет что-то мега крутое", "Лучшая из лучших. Удачи", "Выставь фото Тилля и тест с двумя полосками, пусть думают что снова беременна от него", "Даже не представляю, что вы нам приготовили. Думаю это будет нечто", "Светлана, это супер новость! Мы ждем)", "Ждём ваши невероятные шедевры", "Класс, даже не верится) очень сильно жду".

Напомним, Лобода обратилась к украинцам после освобождения Херсона

А еще Politeka сообщала, что Лобода после американского тура рассказала, куда отправилась дальше

Также Politeka писала, что Лобода призналась, что теперь делает в Америке и удивила украинцев



