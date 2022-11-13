Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". У 2020 році Володимир розлучився з дружиною Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, одружившись з нотаріусом Христиною. А влітку поточного року Володимир перестав з'являтися на публіці із дружиною. Після цього Слава Дьомін підтвердив, що у пари конфлікт, а нещодавно стало відомо про розлучення пари. При цьому Володимир і Христина ніяк не коментують цю новину, воліючи мовчати.
Днями ж Христина переїхала до Відня, поїхавши з України. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
Нагадаємо, Володимир Остапчук вперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок
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А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення все ж таки залишила Україну
Також Politeka писала, що дружині Остапчука несподівано погано перед від'їздом з України