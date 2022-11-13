Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". У 2020 році Володимир розлучився з дружиною Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, одружившись з нотаріусом Христиною. А влітку поточного року Володимир перестав з'являтися на публіці із дружиною. Після цього Слава Дьомін підтвердив, що у пари конфлікт, а нещодавно стало відомо про розлучення пари. При цьому Володимир і Христина ніяк не коментують цю новину, воліючи мовчати.

Днями ж Христина переїхала до Відня, поїхавши з України. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у спідній білизні білого кольору. Христина зробила селфі, позуючи на ліжку перед дзеркалом.

"Усім привіт. Потроху повертатимуся, але ще самопочуття таке собі", - написала зірка.

Нагадаємо, Володимир Остапчук вперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення все ж таки залишила Україну

Також Politeka писала, що дружині Остапчука несподівано погано перед від'їздом з України



