Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". В 2020 году Владимир развелся с женой Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей, женившись на нотариусе Кристине. А летом текущего года Владимир перестал появлятся на публике с женой. После этого Слава Демин подтвердил, что у пары конфликт, а недавно стало известно о разводе пары. При этом Владимир и Кристина никак не комментируют данную новость, предпочитая молчать.
На днях же Кристина перебралась в Вену, уехав из Украины. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Напомним, Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь
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Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь: фото
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А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе все же покинула Украину
Также Politeka писала, что жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины