Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". В 2020 году Владимир развелся с женой Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей, женившись на нотариусе Кристине. А летом текущего года Владимир перестал появлятся на публике с женой. После этого Слава Демин подтвердил, что у пары конфликт, а недавно стало известно о разводе пары. При этом Владимир и Кристина никак не комментируют данную новость, предпочитая молчать.

На днях же Кристина перебралась в Вену, уехав из Украины. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в нижнем белье белого цвета. Кристина сделала селфи, позируя на кровати перед зеркалом.

"Всем привет. Понемножку буду возращаться, но еще самочувствие такое себе", - написала звезда.

Напомним, Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе все же покинула Украину

Также Politeka писала, что жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины



