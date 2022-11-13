Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Пара після початку війни повідомила про розлучення, після чого Дорофєєва пішла до друга сім'ї та ресторатора Михайла Кацуріна. А Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною найкращого друга Дашею Кацуріною. А нещодавно Володимир розповів, що більше не спілкується з Михайлом та Надією.

Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир вирушив до Харкова, звідки вийшов у сторіс Інстаграм.

"Намагаюся знести Пушкіна", - написав Володимир у своєму сторіс.

"Доброго ранку. Я загалом у Харкові. Тут ховається пам'ятник Пушкіну. Ну...", - сказав Володимир, а після цього спробував його посунути, щоб потішити українців.

Нагадаємо, Дантес побував у звільнених містах та заінтригував новим шоу

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