Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Пара после начала войны сообщила о разводе, после чего Дорофеева ушла к другу семьи и ресторатору Мише Кацурину. А Дантес начал встречаться с бывшей женой лучшего друга Дашей Кацуриной. А недавно Владимир рассказал, что больше не общается с Михаилом и Надей.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир отправился в Харьков, откуда вышел в сторис Инстаграм.

"Пытаюсь снести Пушкина", - написал Владимир в своем сторис.

"Доброе утро. Я в общем в Харькове. Тут прячется памятник Пушкину. Ну...", - сказал Владимир, а после этого попытался его подвинуть, чтобы повеселить украинцев.

Напомним, Дантес побывал в освобожденных городах и заинтриговал новым шоу

А еще Politeka сообщала, что Дантес признался, что сделает со своими российскоязычными песнями

Также Politekaa писала, что Дантес разочаровался в Дорофеевой и Кацурине, которые закрутили роман



