Гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", поділилася з фанатами, чому не чекає на весілля зі своїм молодим чоловіком.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка перемогла на шоу "Холостяк". Тепер Даша є досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців.

А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами.

"Задайте мені питання", - написала Ульянова.

"У чому сенс відносин, якщо не чекаєш на пропозиції?", - продовжували Даша.

"Напевно, в тому, щоб отримувати задоволення від стосунків щодня і не чекати нічого. Це складно, але в моєму світі саме так", - відповіла Ульянова.

"Даша Ульянова перетворила на слова те, що завжди було у мене в голові (тільки після цього я змогла побудувати класні, гармонійні стосунки, і весілля не було чимось таким життєво необхідним. Без цього ми не змогли б продовжити). Тільки дійшовши до цій істині, жінка може по-справжньому стати щасливою. На скільки менше було б розлучень, розбитих серце, покинутих дітей, якби люди розуміли, що кільце на пальці, штамп у паспорті - це не гарантія щасливих стосунків", - написала у відповідь фанатка. на слова Ульянової.

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