Гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", поделилась с фанатами, почему не ждет свадьбы со своим молодым человеком.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая победила на шоу "Холостяк". Теперь Даша довольно успешная блогерка, за которой следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз звезда решила поболтала с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - написала Ульянова.

"В чем смысл отношений, если не ждешь предложения?", - продолжали Даша.

"Наверное в том, чтобы получать удовольствие от отношений каждый день и не ждать ничего. Это сложно, но в моем мире именно так", - ответила Ульянова.

"Даша Ульянова превратила в слова то, что всегда было у меня в голове (только после этого я смогла построить классные, гармоничные отношения, и свадьба не было чем-то таким жизненно необходимым. Без этого мы не смогли бы продолжить). Только дойдя к этой истине, женщина может по-настоящему стать счастливой. На сколько меньше было бы разводов, разбитых сердце, покинутых детей, если люди бы понимали, что кольцо на пальце, штамп в паспорте - это не гарантия счастливых отношений", - написала фанатка в ответ на слова Ульяновой.

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