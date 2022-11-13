Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая победила на шоу "Холостяк". Теперь Даша довольно успешная блогерка, за которой следят сотни тысяч украинцев.
А в этот раз звезда решила поболтала с фанатами.
"Задайте мне вопрос", - написала Ульянова.
"В чем смысл отношений, если не ждешь предложения?", - продолжали Даша.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Пробуждается матушка-русь": в Киево-Печерской Лавре прославляли россию на 262-й день полномасштабной войны, видео
"Я остался один в этом мире": украинец рассказал о горе, которое принесла россия в его семью
"Какая взрослая уже": Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в четь Ани Лорак, фото
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Наверное в том, чтобы получать удовольствие от отношений каждый день и не ждать ничего. Это сложно, но в моем мире именно так", - ответила Ульянова.
"Даша Ульянова превратила в слова то, что всегда было у меня в голове (только после этого я смогла построить классные, гармоничные отношения, и свадьба не было чем-то таким жизненно необходимым. Без этого мы не смогли бы продолжить). Только дойдя к этой истине, женщина может по-настоящему стать счастливой. На сколько меньше было бы разводов, разбитых сердце, покинутых детей, если люди бы понимали, что кольцо на пальце, штамп в паспорте - это не гарантия счастливых отношений", - написала фанатка в ответ на слова Ульяновой.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" в короткой юбке устроила фотосессию с роскошным авто
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала украинкам, как держать себя в форме
Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в клетчатой дубленке преподала урок осеннего стиля