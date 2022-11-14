Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому записала свій хіт "Ями", але розчарувалася в успішності пісні та доходах. Після цього Леся довгий час нічого нового не творила, а після 24 лютого повернулася до своєї мрії. І Нікітюк уже встигла записати кілька хітів, які збирають мільйонні прослуховування.
Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітюк показала, де творить свої музичні хіти.
"Добрий день. А ви думаєте, де, де пишуться всі ці хіти? "Цей сон, цей сон", "Сіла птиці"... Все пишеться у Хмельницькому, в студії. Леся Іванівна продовжує свою роботу. Продовжує піднімати настрій українцям і пишемо новий хіт", - сказала Леся, показуючи студію.
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Нагадаємо, Леся Нікітюк хизнулася стильним чином на прогулянці столицею.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк приміряла на себе образ Лесі Українки, вразивши Астаф'єву та Беднякова.
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