Начинающая певица и телеведущая Леся Никитюк показала себя, показав место, где создает свои музыкальные хиты.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная телеведущая и начинающая певица. Звезда еще несколько лет назад записала свой хит "Ямы", но разочаровалась в успешности песни и доходах. После этого Леся долгое время ничего нового не создавала, а после 24 февраля вернулась к своей мечте. И Никитюк успела уже записать несколько хитов, которые собирают миллионные прослушивания.

Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитюк показала, где создает свои музыкальные хиты.

"Добрый день. А вы думаете, где, где пишутся эти все хиты? "Цей сон, цей сон", "Сіла птаха"... Все пишется в Хмельницкому, в студии. Леся Ивановна продолжает свою работу. Продолжает поднимать настроение украинцам и пишем новый хит", - сказала Леся, показывая студию.

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