Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка була разом із Володимиром Дантесом понад 10 років. А нещодавно стало відомо, що пара розійшлася, після чого Дорофєєва пішла на кращого друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. А Володимир Дантес у відповідь почав стосунки з колишнім хлопцем Наді - Дашею Кацуріною. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Дорофєєва вирішила поговорити з фанатами.
"Ну що, поспілкуємось?" - написала Надя, звертаючись до українців.
"Вимагаю спойлер нової пісні!", - написав фанат.
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"Впевнені? Спойлер робити?", - Запитала Надя у відповідь, давши два варіанти відповіді.
Після цього Дорофєєва показала шматочок, де звучала пісня.
"Але ця пісня не така", - написала Надя у своїй публікації.
"Або це кохання, чи злочин", - звучали слова в пісні.
Нагадаємо, Дорофєєва зворушила кадрами з українськими воїнами після звільнення Херсона
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