Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была вместе с Владимиром Дантесом более 10 лет. А недавно стало известно, что пара разошлась, после чего Дорофеева ушла к лучшему другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. А Владимир Дантес в ответ начал отношения с бывшей нового парня Нади - Дашей Кацуриной. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Дорофеева решила поболтать с фанатами.
"Ну что, пообщаемся?", - написала Надя, обращаясь к украинцам.
"Требую спойлер новой песни!", - написал фанат.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
У российского консульства в Стамбуле прозвучал взрыв: счет погибших пошел на десятки
"Пробуждается матушка-русь": в Киево-Печерской Лавре прославляли россию на 262-й день полномасштабной войны, видео
Генерал США предсказал скорое освобождение Мариуполя: "Тогда начинается решающий этап"
"Какая взрослая уже": Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в четь Ани Лорак, фото
"Уверены? Спойлер делать?", - спросила Надя в ответ, дав два варианта ответа.
После этого Дорофеева показала кусочек, на котором звучала песня.
"Но эта песня не следующая", - написала Надя в своей публикации.
"Или это любовь, или преступление", - звучали слова в песне.
Напомним, Дорофеева растрогала кадрами с украинскими воинами после освобождения Херсона
А еще Politeka сообщала, что Дантес разочаровался в Дорофеевой и Кацурине, которые закрутили роман
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли Дорофееву за фото с новым бойфрендом, певица не промолчала