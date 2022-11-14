Певица Надя Дорофеева решила немного рассказать о новой песни, подогрев интригу к своему творчеству.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была вместе с Владимиром Дантесом более 10 лет. А недавно стало известно, что пара разошлась, после чего Дорофеева ушла к лучшему другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. А Владимир Дантес в ответ начал отношения с бывшей нового парня Нади - Дашей Кацуриной. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Дорофеева решила поболтать с фанатами.

"Ну что, пообщаемся?", - написала Надя, обращаясь к украинцам.

"Требую спойлер новой песни!", - написал фанат.

"Уверены? Спойлер делать?", - спросила Надя в ответ, дав два варианта ответа.

После этого Дорофеева показала кусочек, на котором звучала песня.

"Но эта песня не следующая", - написала Надя в своей публикации.

"Или это любовь, или преступление", - звучали слова в песне.

Напомним, Дорофеева растрогала кадрами с украинскими воинами после освобождения Херсона

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