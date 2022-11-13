Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце в "Євробаченні", а нещодавно ставала головною героїнею шоу "Холостячка". Там Огнєвич обрала переможцем бізнесмена Андрій Задворний. Але після проекту пара не змогла збудувати стосунки і Андрій вирішив кинути Злату. Після цього Огневич заявила, що їй потрібна допомога фахівця, щоби розібратися в собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Огневич розповіла про свої плани.

"Про мрії. Так хочу новий альбом. І навіть працюю над ним", - написала Злата.

"До речі, 20 листопада буде останній мій концерт у тому вигляді, в якому існували тури останні кілька років. Майбутнє - про інше", - написала Злата.

А після цього Огневич розповіла, чому не тримає свійську тварину.

"Був собачий досвід. Місяць жив Брук зі мною, мамин той - пудель. Я дуже люблю собак, але ця тема не для самотньої людини. Тому я не заводжу", - написала Злата.

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