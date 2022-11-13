"Холостячка" Злата Огневич показала, над чем работает, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место в "Евровидение", а недавно становилась главной героиней шоу "Холостячка". Там Огневич выбрала победителем бизнесмена Андрей Задворный. Но после проекта пара не смогла построить отношения и Андрей решил бросить Злату. После этого Огневич заявила, что ей нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич рассказала о своих планах.

"О мечтах. Так, хочу новый альбом. И даже работаю над ним", - написала Злата.

"Кстати, 20 ноября будет последний мой концерт в том виде, в котором существовали туры последние пару лет. Будущее - о другом", - написала Злата.

А после этого Огневич рассказала, почему не держит домашнее животное.

"Был собачий опыт. Месяц жил Брук со мной, мамин тот - пудель. Я очень люблю собак, но эта тема не для одинокого человека. Поэтому я не завожу", - написала Злата.

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