Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча та дружина Юрія Горбунова. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
"31 січня
Зйомка епізодів нокаутів "Голосу країни".
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Ми навіть не підозрюємо, що за три тижні життя більше ніколи не буде таким, яким було…
Я дивлюсь на фото записів програм і здається, що це було не 9 місяців тому, а роки тому", - написала Катя у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Твоя сукня...", "Ноги", "хіба це можна таку красу «без попередження»??? постити??? чуєте гучний «бабах»? то я впав непритомний Скарб Нації!!! Без перебільшень!!" , "Ну почалося, ноги, засмаги і вся тусня і шоу і гроші і ви всюди.. ніби нічого і не відбувається навколо. А не хочете одягнути форму і хліб і воду возити на звільнені території?!. У Тополі повчіться".
Нагадаємо, Осадча звернулася до справжніх друзів України
Також Politeka повідомляла, що Осадча висміяла втечу з Херсона російських вояків, яким "гірко і тяжко"
А ще Politeka писала, що Катя Осадча жорстко відповіла на критику шоу "Голос країни"