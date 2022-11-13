Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча та дружина Юрія Горбунова. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

"31 січня

Зйомка епізодів нокаутів "Голосу країни".

Життя за планом, прямі ефір у квітні, фіналісти, які боротимуться за перемогу.

Ми навіть не підозрюємо, що за три тижні життя більше ніколи не буде таким, яким було…

Я дивлюсь на фото записів програм і здається, що це було не 9 місяців тому, а роки тому", - написала Катя у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Твоя сукня...", "Ноги", "хіба це можна таку красу «без попередження»??? постити??? чуєте гучний «бабах»? то я впав непритомний Скарб Нації!!! Без перебільшень!!" , "Ну почалося, ноги, засмаги і вся тусня і шоу і гроші і ви всюди.. ніби нічого і не відбувається навколо. А не хочете одягнути форму і хліб і воду возити на звільнені території?!. У Тополі повчіться".

Нагадаємо, Осадча звернулася до справжніх друзів України

Також Politeka повідомляла, що Осадча висміяла втечу з Херсона російських вояків, яким "гірко і тяжко"

А ще Politeka писала, що Катя Осадча жорстко відповіла на критику шоу "Голос країни"



