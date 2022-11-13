Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

"31 января

Съемка эпизодов нокаутов "Голосу країни".

Жизнь по плану, прямые эфир в апреле, финалисты, которые будут сражаться за победу….

Мы даже не подозреваем, что за три недели жизни больше никогда не будет такой, какая была…

Я смотрю на фото записей программ и кажется что это было не 9 месяцев назад, а годы назад", - написала Катя в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Твое платье...", "Ноги", "разве это можно такую красоту «без предупреждения»??? поститься??? слышите громкий «бабах»? то я упал без сознания Сокровище Нации!!! Без преувеличений!!", "Ну началось, ноги, загары и вся тусня и шоу и деньги и вы повсюду.. будто ничего и не происходит вокруг. А не хотите одеть форму и хлеб и воду возить на освобожденные территории?!. В Тополе поучитесь".

Напомним, Осадчая обратилась к настоящим друзьям Украины

Также Politeka сообщала, что Осадчая высмеяла бегство из Херсона российских вояк, которым "горько и тяжело"

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая жестко ответила на критику шоу "Голос країни"



