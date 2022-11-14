Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгелов". Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камінська показала, як виглядає Харків після обстрілу, куди приїхала.
"Здається правда комусь не подобається. Видалили фотографію, але я все одно ще раз викладу, сподіваюся, вона залишиться тут, нехай побачать, як виглядає Харків після "порятунку", - написала Слава.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Мені теж ще раз лайк поставити не важко. Нехай бачать результат "порятунку", "Ого, серйозно?" , світла, води, ліків!", "Дякую, що говорите про наше місто, яке стоїть на захисті себе та інших міст, тому що деякі люди не вірять досі, не хочуть бачити цю реальність".
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