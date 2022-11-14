Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелов". Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Каминская показала, как выглядит Харьков после обстрелов, куда приехала.

"Кажется правда кому-то не нравится. Удалили фотографию, но я все равно еще раз выложу, надеюсь она останется здесь, пусть увидят, как выглядит Харьков после "спасения", - написала Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мне тоже еще раз лайк поставить не тяжело. Пусть видят результат "спасения", "Ого, серьезно?", "Господи… наши улицы… каждый раз смотрю с содроганием и болью….", "От всего людей "освободили" От жилья, света, воды, лекарств!", "Спасибо, что говорите о нашем городе, который стоит на защите себя и других городов, потому что некоторые люди не верят до сих пор, не хотят видеть эту реальность".

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